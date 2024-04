Le Free Comic Book Day 2024 à Album Comics

C'est samedi 4 mai que nous fêterons les comic books à travers le monde pour cette édition 2024. Le comic shop parisien Album Comics by Momie sera une nouvelle fois de la partie et vous a concocté un week-end de folie sur quatre jours, avec des invités de marque que vous pourrez venir rencontrer en dédidace !

Ça débute dès jeudi 2 mai, avec la présence de l'autrice italienne Luana Vecchio ! Elle a signé le titre Lovesick en VO, au dessin et au scénario, et dessine deux numéros dans le troisième tome de la série Poison Ivy, qui vient de sortir chez Urban Comics.

Vendredi 3 mai, c'est Marcio Takara qui prendra ses quartiers à la librairie pour dédicacer à son tour les tomes de sa série Poison Ivy.

Petite pause dans les dédicaces le samedi 4 pour laisser place au Free Comic Book Day ! Des comics VO parmi la sélection du FCBD seront offerts pour tout achat le jour même.

Et le gros morceau pour la fin avec la venue pour la première fois en France de Daniel Warren Johnson ! On ne le présente plus au sein de la communauté des lecteurs de comics, il a signé des bijoux tels que Extremity, Murder Falcon, Wonder Woman Dead Earth, ou encore Do A Powerbomb. Ne manquez pas cette dédicace exceptionnelle qui aura lieu dimanche 5 mai.

Toutes les places pour les dédicaces sont à réserver sur albumcomics.com.

Un très beau week-end comics s'annonce dans toute la France pour ce FCBD 2024.