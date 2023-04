[Review VF] Reckless - Ce Fantôme en toi

L’excellente série Reckless accueille son quatrième tome avec la publication ce jour de Reckless - Ce Fantôme en toi chez Delcourt. Je rappelle que le concept est que chaque album est un récit complet publié tel quel aux Etats-Unis, c’est-à-dire directement en album, sans passer par une prépublication en fascicules. Les trois précédents tomes ont été critiqués sur MDCU : Reckless, Reckless - L'envoyé du Diable et Reckless - Éliminer les Monstres.

L’histoire se déroule désormais en 1989, et un changement majeur survient dans la série. En effet, si, jusque-là, le protagoniste était Ethan Rekless, ce n’est pas le cas pour ce tome, puisque l’héroïne se trouve être Anna. L’idée est très intéressante, car le personnage d’Anna est présente depuis le début, et a pris beaucoup d’importance dans le précédent album, qui s’intéressait notamment à la relation entre Ethan et elle. Du coup, fini la narration à la première personne, la troisième personne neutre s’invite dans le récit. Ethan est à San Francisco pour une autre affaire, et lorsque Lorna Valentino, une actrice de série B, débarque au cinéma pour demander de l’aide, c’est Anna qui décide d’y répondre.

L’ambiance est du coup légèrement différente, mais le sujet de l’affaire est aussi grandement en cause. Valentino a en effet récupéré un manoir lui semblant hanté. Elle engage donc Anna pour savoir si c’est réellement le cas, et pour retrouver son chien qui a mystérieusement disparu dans la demeure. Comme d’habitude, le scénariste, Ed Brubaker, s’inspire de son expérience, et de ses connaissances de Los Angeles pour construire son récit. Et même si les mystères entourant le manoir captivent, avec le frisson des histoires qui font peur, l’intérêt du récit réside surtout dans le personnage d’Anna et notamment sa relation avec sa mère.

Cette dernière s’introduit dans le récit, car assez portée sur le surnaturel. Grâce à l’utilisation pertinente de flashbacks, nous en apprenons plus sur Anna. La série reste fidèle à elle-même avec le mélange entre enquête et vie privée. Comme Ethan, Anna est loin d’être parfaite, et subit parfois ses erreurs. D’ailleurs, la conclusion de l’album peut paraître en demi-teinte, mais elle renforce au contraire l’idée que Brubaker veut raconter une histoire sur Anna, et pas vraiment sur les fantômes.

Le seul bonus de l’album est une post-face du scénariste qui donne ses inspirations. Ses histoires s’ancre dans le réel, sans l’utiliser directement. C’est une époque qu’il a vécu et qu’il aime explorer dans cette série. Les dessins sont toujours gérés par Sean Phillips, et colorisés par son fils Jacob. C’est encore une moins un excellent travail qui sert parfaitement le récit. L’album est encore une belle réussite.

Si les changements de ce tome laissait craindre une perte d’identité de la série, il n’en est rien. Au contraire, mettre une femme au centre d’un polar est une très bonne idée, un peu trop rare. Elle renouvelle au tout cas l’intérêt de la série, qui de toute manière serait moins bien sans la belle relation entre ces deux paumés que sont Ethan et Anna. La bonne nouvelle est que le prochain tome est déjà sorti aux Etats-Unis, et nous montrera ce que faisait Ethan pendant cette période, il ne devrait donc pas tarder chez nous.