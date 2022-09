[Review VF] Reckless - Éliminer Les Monstres

La série de romans graphiques Reckless revient chez Delcourt pour un troisième tome. Pour vous rafraîchir la mémoire, vous trouverez les critiques des précédents albums ici et là. Cependant, il s’agit à chaque fois d’une histoire complète qui ne nécessite pas d’avoir lu les autres pour en profiter.

Ce nouveau tome s’intitule Éliminer les monstres, et se situe en 1988. Les albums semblent donc se dérouler dans l’ordre chronologique, même si chacun contient son lot de flashbacks. L’histoire était attendue, puisqu’elle s’intéresse enfin au personnage d’Anna, qui aide Ethan Reckless dans son boulot. Ce dernier consiste, je le rappelle, à aider les gens contre rétribution. Nous allons voir leur rencontre, en 1979, et une bonne partie de leur histoire. Il s’agit donc d’un récit assez personnel pour Ethan.

La narration est toujours la même. Ethan, de nos jours, nous raconte les passages les plus marquants de sa vie. Si au début, la relation entre Anna et lui est au centre de l’histoire, un écart va être fait pour nous parler d’une affaire. Le job est de ruiner un riche investisseur immobilier qui a arnaqué le père de son client. Rapidement, Anna revient dans la partie pour l’aider sur ce cas. Forcément, à un moment, tout va déraper.

Nous retrouvons dans cet album tous les ingrédients des précédents : un polar très bien écrit, avec un personnage charismatique. Ed Brubaker, le scénariste, arrive cependant à renouveler l’intérêt, avec un Ethan Rekcless impliqué émotionnellement. L’histoire nous montre aussi une période toujours pertinente de Los Angeles, en s’ancrant dans la réalité, avec un focus sur des quartiers abandonnés qui ont vraiment existé.

Par ce personnage d’Ethan, une dimension très sociale est donnée à la série. Ce sont des thèmes désormais récurrents, notamment les manigances des riches au détriment des plus modestes, et une rage sourde du personnage principal contre les injustices. Pour autant, il ne s’agit pas d’un comics de super-héros, il n’y a pas vraiment de manichéisme ici. Ethan est juste un gars avec une morale bien placée, et qui n’a pas peur de se battre.

Pourtant, il accuse maintenant son âge. Il devient un roc hors du temps qui refuse le changement. Un vieux con diront certains, mais qui a ses raisons, et qui arrive tout de même à se remettre en cause. Le personnage semble aussi être un défouloir pour Brubaker qui nous montre la maladie dont souffre notre civilisation, comme il avait commencé à le faire avec Kill or be killed.

Les personnages sont bien écrit, et intéressants. Ethan ne bouge pas, et reste témoin de son temps, alors qu'Anna, malgré sa vie compliquée, finit par choisir vivre pleinement, et de prendre ses distance avec le héros. Eliminer les monstres est encore une réussite de ses auteurs, un polar passionnant à lire, et terriblement bien raconté. Le dessin est tout aussi réussi, avec Sean Phillips aux commandes, et son fils Jacob aux couleurs. La relation entre ces trois-là parait tellement aisée, que le livre coule de source.

Le seul défaut de l’album est le même depuis le début : il faut aimer le genre. Proche du cinéma américain de l’époque, mais réactualisé avec des recherches documentaires, et un recul désormais possible. La qualité des trois albums sortis en un an impressionne de maîtrise, et ce n’est pas fini, puisqu’un nouvel album est annoncé. Excellente nouvelle !