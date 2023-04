[Review VF] Public Domain Tome 1

La review du jour est un titre proposé par Urban Comics. Il s'agit de Public Domain Tome 1, écrit et dessiné par Chip Zdarsky. Il sortira le 7 avril pour 10 euros (prix de lancement). Il contient les titres US Public Domain vol 1 (#1-5).

Syd Dallas est un auteur de comics légendaire, responsable du plus grand héros de la culture pop : THE DOMAIN ! Mais ses fils Miles et David ont une relation compliquée aussi bien avec le créateur qu'avec sa création. Pourront-ils convaincre leur père de se battre pour l'héritage de leur famille, dans un système qui veut s'accaparer leur création et ne leur laisser que les miettes ?

Mec, les comics, c'est rien que des conneries pour gosses qui rendent mille fois mieux sur grand écran !

Cela fait maintenant plusieurs années que MDCU propose des conférences plusieurs fois par an à travers la France. A ce titre, il n'est pas rare que l'on doive parler de l'envers du décor et, plus particulièrement, de tout ce qui touche au domaine public, au droit d'auteur, aux droits d'exploitations etc. C'est souvent un point intéressant à étudier car ces thèmes soulèvent de nombreux débats qui, pour certains d'entre eux, n'ont pas vraiment de "bonne réponse". Aussi, lorsqu'un ouvrage intitulé "Domaine public" pointe le bout de son nez et qu'il est réalisé par Chip Zdarsky, il est difficile de dire "non".

Et autant le dire tout de suite, ce titre a tenu toutes ces promesses. Avec une histoire extrêmement simple à mettre en place, l'auteur met les pieds dans un milieu peu connu des lecteurs occasionnels et qui, pourtant, a toujours fait couler énormément d'encre. Et c'est bien ça le point fort de l'ouvrage. A travers des personnages très bien écrits (notamment les membres de la famille Dallas), l'auteur vous propose une visite guidée de tout ce que les auteurs pourraient avoir à traverser avec leur employeur. Ce n'est pas tant la bataille juridique qui est exploitée dans ce premier tome, mais plus le poids qui pèse sur vos épaules lorsque vous envisagez de déclarer la guerre à une maison d'édition. Rapidement, le lecteur est pris au jeu et suit avec grand intérêt les différents personnages et leurs caractéristiques peu communes (l'avocate extravagante, le fils à l'ouest et, surtout, le père à la fois tendre et touchant tout en étant une sorte de doux rêveur un peu à la masse...). Tout ceci est possible grâce aux dialogues qui sont, il faut bien le dire, un vent de fraicheur et qui parviennent à transmettre sans aucun problème la passion que certains personnages ont pour l'univers de la BD.

Enfin, au-delà des nombreux thèmes abordés tels que le cinéma contre la bande dessinée, vous suivez également une famille qui désire rebondir après une période d'errance et qui a trouvé le moyen de se lancer sur un chemin qui peut mener vers la gloire mais qui n'en reste pas moins semé d'embûches. Tout cela pour dire que si les thèmes abordés sont passionnants et d'actualité, l'oeuvre propose également et je dirais même, avant tout, une histoire solide, aux nombreux rebondissements et qui donne envie au lecteur de se jeter sur le tome 2.

Quand une compagnie n'a pas vraiment de cartes dans son jeu... elle essaie de faire impressionnante... et file profiter des soldes sur les costards.

Pour ce qui est de la partie graphique, je trouve l'approche de Zdarsky un peu trop "clean". Il y a un côté très épuré notamment au niveau des traits de l'artiste qui donne une fausse idée de perfection. Le tout donne de beaux dessins, très modernes, mais sans doute au détriment d'autres éléments comme le jeu des ombres qui aurait mérité une meilleure exploitation. Une fois n'est pas coutume, il s'agit là d'un avis parfaitement subjectif.

Mention spéciale à la cover, également réalisée Chip Zdarsky qui est simple, efficace et qui prend tout son sens au fil de la lecture.