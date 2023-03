Le prochain film Hellboy a son nouvel acteur

Millennium Media a annoncé le nom de l'acteur qui incarnera Hellboy dans son prochain film. Il s'agit de Jack Kesy, que l'on a déjà pu voir dans une adaptation de comics puisqu'il jouait dans Deadpool 2 le rôle de Black Tom Cassidy. L'acteur a aussi été vu dans les séries TV The Strains et Claws. Ce sera donc le troisième acteur à endosser le rôle du démon, après Ron Perlman et David Harbour. Ce nouveau film, intitulé Hellboy: The Crooked Man, se déroulera dans les années 50 avec un Hellboy plus jeune.