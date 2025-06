Mike Mignola continue son nouvel univers avec Uri Tupka And The Gods

Mike Mignola, le créateur de Hellboy, a récemment lancé un nouvel univers avec le graphic novel Bowling With Corpses. Il a été rapidement été en rupture de stock et est actuellement à son quatrième tirage. Fort de ce succès, un deuxième graphic novel a été annoncé. Toujours en lien avec l'univers partagé Lands Unknown, il s'intitulera Uri Tupka And The Gods, et sortira en février 2026 chez Dark Horse. Mike Mignola sera au dessin et au scénario, avec des couleurs de Dave Stewart. Voici son synopsis :

Uri Tupka et les Dieux : cette histoire suit le théologien Uri Tupka, égaré à travers les Terres Inconnues dans une quête pour prouver que d'anciens dieux puissants ont façonné le monde. Le voyage d'Uri le met face à face avec des créatures mythiques, des voleurs, des dragons et un tombeau d'horreur indicible. Mais rien ne peut préparer l'aventurier improbable à ce qu'il apprend sur l'univers ou sur son rôle en son sein.

Mignola précise qu'il s'agit d'un premier livre sur deux consacrés à la vie d'Uri Tupka. L'auteur dit aussi avoir beaucoup d'histoires en tête concernant cet univers. Vivement une traduction en France !