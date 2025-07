Nathan Fillion (Superman) à l'écriture du comics Witness Point pour Dark Horse

C'est une histoire tragique qui s'est déroulée sous nos yeux. Nathan Fillion, qui n'avait plus de projet cinématographique dans son viseur, s'est retrouvé sur France Travail. Ce dernier s'est présenté en tant que comédien mais France Travail, avec le talent qu'on lui connait, vient de l'envoyer chez Dark Horse pour écriture du comics.

Non, plus sérieusement, il n'est pas rare que Dark Horse signe des noms du cinéma le temps d'un projet. La dernière signature en date est donc celle de Nathan Fillion qui passe de Guy Gardner dans Superman à scénariste de comics. Le projet s'intitule Witness Point. Il sera accompagné dans sa tâche par Heath Corson en co-scénariste et Kris Douglas pour les dessins.

Pas de synopsis pour le moment mais le titre tiendrait du polar/comédie. Il est prévu en quatre numéros.