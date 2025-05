[Preview VO] Ghostbusters: Dead Man's Chest #1

La preview de Ghostbusters: Dead Man's Chest #1 a été dévoilée. L'équipe créative est composée de David M. Booher & Aviv Or & Tyler Crook & Cris Peter. Edité par Dark horse, il sort aujourd'hui pour 4.99$.

L'augmentation de la notoriété des Ghostbusters les déstabilise. Alors que Trevor essaie de se ressaisir en planifiant une célébration d '"amiversaire" pour lui et Lucky, Phoebe rencontre quelqu'un qui pourrait être un véritable ami plutôt qu'un simple abonné sur les réseaux sociaux. Mais les amitiés, anciennes et nouvelles, doivent passer au second plan face à des préoccupations plus urgentes lorsqu'une épée fantomatique convoque le fantôme du capitaine Kidd et menace de transformer New York en une ville de pirates fantomatiques ! • Série en quatre numéros.