Giant Robot Hellboy de retour en 2025... et 2026 !

En août 2024, Dark Horse Comics avait annoncé l'arrivée d'une série en deux numéros : Giant Robot Hellboy Returns. Tenue par Mike Mignola et Duncan Fegredo, la série était prévue pour mars 2025. Seulement voilà, en mars 2025, pas de Giant Robot Hellboy Returns. Alors qu'en est-il au final ?

Le site internet Bleeding Cool est parvenu à avoir une update sur le sujet. Ainsi, la série fera son retour le 3 décembre 2025 et s'achèvera le 7 janvier 2026.

L’homologue robot de Hellboy est de retour, mais il n’est pas seul !

Les scientifiques ratissent les profondeurs de la mer à la recherche d’un signe du Robot Géant Hellboy après sa disparition, mais trouvent plus que ce qu’ils avaient prévu lorsqu’un portail interdimensionnel menace de les attirer à l’intérieur ou de laisser sortir des monstres d’origine inconnue.

• Nouveau titre en deux parties qui poursuit l’histoire de Giant Robot Hellboy et se connecte plus profondément à Hellboy et à l’histoire de B.P.R.D.

• L’artiste préféré des fans, Duncan Fegredo, est de retour !

Pour rappel, à l'origine, Giant Robot Hellboy était une mini-série en trois numéros publiée en 2023. A l'époque, la série était déjà tenue par Mike Mignola et Duncan Fegredo. Mignola avait mis le projet sur place, inspiré par les artistes Geof Darrow et Arthur Adams et leurs discussions autour des films Kaiju.