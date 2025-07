Mike Mignola de retour sur un titre Hellboy en novembre 2025

C'est lors des sollicitations du mois de novembre que Dark Horse Comics a annoncé la bonne nouvelle. Mike Mignola et Rob Williams font faire équipe pour pondre un joli scénario pour un récit dans l'univers Hellboy intitulé Hellboy and the B.P.R.D.: The Ghost Ships of Labrador #1. Ils seront accompagnés par Laurence Campbell au dessin qui s'occupera également de la cover principale.

Une ville envahie par les fantômes serait déjà un problème, mais Hellboy a un problème encore plus grand lorsqu'un autre agent du B.P.R.D. disparaît dans le chaos paranormal. Rob Williams et Laurence Campbell reviennent dans l'univers Hellboy ! Premier volet d'une histoire Hellboy indépendante en deux parties.

Le titre sortira le 12 novembre pour 4.99$.