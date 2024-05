Mike Mignola lance un nouvel univers partagé

Mike Mignola, le papa de Hellboy et du BPRD, va lancer un nouvel univers partagé chez Dark Horse. Il débutera avec une anthologie intitulée Bowling With Corpses and Other Strange Tales From Lands Unknown qui sera publiée dans le nouveau label de Mignola, Curious Objects. La bonne nouvelle, c'est que l'auteur revient au dessin, en plus du scénario, pour cet album cartonné de 112 pages. Les couleurs sont assurées par Dave Stewart, bien sûr.

Cet univers partagé, nommé The Lands Unknown, sera créé par Mignola et Ben Stenbeck. Ce sera de nouveau un univers fantastique, qui puisera dans le folklore. Là où l'univers d'Hellboy s'est développé progressivement, celui de Lands Unknown est conçu dès le début comme un grande continuité, avec différentes périodes dans le temps.

Tout est parti d'un conte italien d'un garçon qui joue au bowling avec des cadavres. De là, Mignola a imaginé tout un univers "pas très différent du nôtre il y a quelques siècles, mais avec beaucoup plus de dieux et de monstres". L'auteur explique qu'après avoir créé ce monde, plusieurs personnages et histoires ont commencé à en émerger. Mignola espère pouvoir jouer avec tout ça pendant longtemps.

L'univers de Hellboy est l'un des mieux construit dans le monde des comics, malgré beaucoup d'histoires. Mignola sait donc parfaitement gérer ce genre de projet, et s'il retourne en plus au dessin, il y a de quoi être curieux ! Bowling With Corpses and Other Strange Tales From Lands Unknown arrivera début décembre de cette année.