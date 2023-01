[Sorties Comics] Mercredi 04 Janvier

Panini Comics



Frissons garantis avec cet imposant recueil qui regroupe des récits cultes des années 1970, période à laquelle l’horreur régnait en maître dans l'univers des comics. Zombies, vaudous, golems, momies font trembler lecteurs et lectrices !

(Contient les épisodes US Strange Tales (1951) 169-174 et 176-177, Supernatural Thrillers (1972) 5, 7-15, Astonishing Tales (1970) 21-24, Dead of Night (1973) 11, Marvel Spotlight (1971) 26, Marvel Chillers (1975) 1-2, Marvel Team-Up (1972) 24, Werewolf by Night (1972) 39-41, Marvel Two-in-One (1974) 11, 18, 33, 41 et 95, Doctor Strange (1974) 48, Incredible Hulk (1968) 244, Fantastic Four (1961) 222-223, Avengers (1963) 185-187, Zombie (1973) 1-10, Haunt of Horror (1974) 2-5, Monsters Unleashed (1973) 11, Bizarre Adventures (1981) 33, Menace (1953) 5, Moon Knight (1980) 21, Tomb of Dracula (1972) 34-37, Tales of Suspense (1959) 14, 20 et Strange Tales (1951) 74 et 89, précédemment publiés dans Dracula, 8, 15, Frankenstein 10-11, 15, Eclipso 60-61, 67, 69-70, Dracula le Vampire 10, Hulk 9, Nova 96-97, MARVEL OMNIBUS : TOMB OF DRACULA 2, SPIDER-MAN TEAM-UP : L'INTÉGRALE 1973-1974, MARVEL TWO-IN-ONE : L'INTÉGRALE 1975-1976 et 1976-1977, COLLECTION SUPER-HÉROS CARREFOUR 2018 : AVENGERS et inédits)

Prix : 100€