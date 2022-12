Les films et séries TV adaptés de comics de 2022 et à venir pour 2023

L’aspect confidentiel des comics est définitivement révolu, et désormais, il n’est pas rare de discuter super-héros autour de la machine à café au boulot ou durant les repas de familles. Ne nous leurrons pas, cette popularité est surtout une conséquence des nombreuses adaptations de notre média préféré. Les personnages de comics ont quitté leurs pages de papier, et sont les héros de films et de séries TV. Ces adaptations sont désormais courantes, et arrivent peut-être même à bout de souffle. En tout cas, certaines licences semblent arriver à la fin d’un cycle, probablement pour mieux se relancer plus tard. Cet article va essayer de s’y retrouver dans cette jungle d’adaptation. Son objectif est de faire le point sur ce qui est sorti en 2022, et ce qui devrait arriver en 2023.

MARVEL

Marvel Studios continue de développer son univers cinématique après Avengers Endgame, le grosse conclusion de ses trois premières phases. L’année 2022 conclut, quant à elle, la phase 4 du MCU, et la première de la saga du Multiverse. Celle-ci a été très tièdement reçue par les amateurs de Marvel. Elle servait surtout à montrer les retombées d’Engame, et à poser les bases pour la suite de la prochaine saga. Trois films ont été proposés en 2022, et si clairement, Thor arrive en bout de course, les autres avaient de bons arguments. En parallèle, Sony continue de développer son univers Spider-Man , de manière… discutable disons.

DC

En parlant de fin de cycle, Warner et ses films DC engagent un important virage. Ne parlons pas de The Batman , qui a son univers propre, un peu comme Joker . Black Adam montrait la volonté de Dwayne Johnson de reprendre les rênes de l’univers DC au cinéma, en prenant la suite de Snyder et en réinstaurant Henri Cavill en Superman . Au final, le film est un four, et Warner choisit James Gunn et Peter Safran pour la tête de DC Studios. Conséquence, Cavill ne sera plus Superman , et l’univers DC au cinéma repartira prochainement sur de nouvelles bases.

MARVEL

Disney+ a permis la multiplication des séries et autres formats pour la TV. En 2022, lorsqu’elles ne lorgnaient pas vers le mystique, les productions du MCU étaient décomplexées. Comme pour les films, Marvel Studios concluait sa phase 4 avec ces sorties.

DC

Outre les changements au cinéma, les productions DC à la TV vivent de grands changements en 2022. Celui qui prend cher, c’est l’univers DC de la chaine The CW qui vit ses derniers moments. Normal, les plans prévus par le DC Studios de Gunn et Safran englobent d’autres médias que le cinéma, dont la TV. C’est donc le gros ménage chez DC !

AUTRES

Hormis Marvel et DC, il existe encore de nombreuses adaptations en séries TV de comics. L’univers qui continue à vivre après 11 années est celui de The Walking Dead. Même si la première et principale série a tiré sa révérence en 2022, ses spin-offs lui survivent. Dans les nouveautés, nous trouvons notamment The Sandman , DMZ et Paper Girls.

MARVEL

Le MCU débute sa phase 5 en 2023. Comme en 2022, trois films sont prévus, et ils seront accompagnés par deux autres films de Sony.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania (15/02/23)

Guardians of the Galaxy Vol. 3 (03/05/23)

Spider-Man Across the Spider-verse (31/05/23)

The Marvels (26/07/23)

Kraven le Chasseur (04/10/23)

DC

Avec la volonté probable de Gunn et Safran, les nouvelles têtes pensantes de DC Studios, de repartir sur de nouvelles bases, les acteurs engagés par Zack Snyder pour son univers Justice League devraient jouer leurs rôles pour la dernière fois en 2023. Le film qui devrait donner quelques éléments sur le futur de DC est peut-être le montage final de The Flash . En tout cas, on espère y voir plus clair sur les projections de DC Studios en 2023.

Shazam! La Rage des Dieux (29/03/23)

The Flash (14/06/23)

(14/06/23) Blue Beetle (16/08/23)

Aquaman et le Royaume Perdu (20/12/23)

MARVEL

Comme pour les films, les séries TV du MCU entame leur cinquième phase. Cependant, la direction de Disney a changé récemment, et ses productions seront moins nombreuses en 2023. Disney+ devrait donc diminuer la voilure, et il est donc possible que certaines des séries prévues soient repoussées, mais le programme semble pour le moment maintenu.

What If... ? saison 2 (début 2023)

Secret Invasion saison 1 (début 2023)

Loki saison 2 (mi-2023)

Ironheart saison 1 (fin 2023)

Echo saison 1 (fin 2023)

Agatha: Coven of Chaos saison 1 (fin 2023)

DC

2023 devrait voir les dernières séries en cours arriver à leur fin. The Flash va conclure l'univers The CW, et probable que Gotham Knights et Superman and Lois n'aillent pas beaucoup plus loin. Il faudra attendre une communication des nouveaux plans de DC Studios pour mieux comprendre l'avenir des séries TV de l'univers DC, notamment concernant les séries HBO Max.

The Flash saison 9 (février 2023)

saison 9 (février 2023) Gotham Knights saison 1 (mars 2023)

Superman and Lois saison 3 (mars 2023)

Titans saison 4 partie 2

Doom Patrol saison 4 partie 2

The Penguin saison 1

AUTRES

Pour le moment, l'avenir des séries TV tirés de comics autres que Marvel et DC se base principalement sur des spin-offs. Plusieurs autres projets d'adaptations de comics sont dans les tiroirs, dans des stades plus ou moins avancés, à voir si ça sortira en 2023.

Gen V saison 1

Fear the Walking Dead saison 8

The Walking Dead: Dead City

Daryl Dixon

Rick and Michonne spin-off

Fin de la phase 4 du MCU, changement de direction chez Disney, restructuration chez Warner et DC Studios... L'année 2022 a marqué de grands changements dans les grosses adaptations de comics au cinéma et à la TV. Le filon a été très exploité depuis une dizaine d'années, et peut-être qu'il est nécessaire pour l'industrie de se repenser un peu. L'année 2023 ne devrait pas chambouler la recette, mais nous pouvons espérer quelques conséquences, et peut-être des projets plus réfléchis. En tout cas, niveau cinéma le cap ne se change pas si rapidement, ce qui est un peu moins vrai pour la TV. Certaines suites de séries sont toujours en attente de validation, et d'autres, même si confirmées, n'ont pas de date de diffusion. Les adaptations se calment progressivement, et ce n'est pas forcément un mal. Nous verrons bien comment tout cela évolue. En attendant, quelles ont été vos adaptations ciné et séries préférées de l'année 2022 ? Et qu'aimeriez-vous voir en 2023 ?