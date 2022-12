Wonder Woman 3 annulé, et autres rumeurs du DC Universe au cinéma

Comme vous le savez, James Gunn et Peter Safran sont désormais les têtes pensantes de DC Studios, et sont en train de restructurer le DC Universe (celui hors comics) pour les années à venir. La semaine prochaine, ils vont rencontrer David Zaslav, le PDG de Warner Bros Discovery, afin de présenter les prémices de leur travail. Les projets envisagés sont bien sûr secrets et très bien gardés, mais le site The Hollywood Reporter a eu des informations sur une direction que ne souhaite pas prendre DC Studios.

En effet, plusieurs sources du site indiquent que le film Wonder Woman 3 de Patty Jenkins est actuellement à l'arrêt, et est même considéré comme mort dans son état actuel. Le scénario du film, écrit par Jenkins et Geoff Johns, a été proposé à Warner, et le retour est qu'il ne s'inscrit pas dans ce que prévoit désormais DC Studios. Pour le moment, on se sait pas si le film se fera sous une autre forme, mais ne pas le produire permettrait plusieurs dizaines de millions de dollars d'économies au studio.

Impossible de savoir ce que prévoient Gunn et Safran, mais les rumeurs vont bon train. Cette annulation de Wonder Woman 3 pourrait montrer une volonté d'enterrer une bonne fois pour toute le Snyderverse. Dans ce scénario, le prochain film à être annulé serait Man Of Steel 2, et les films Aquaman seraient arrêtés. Des scènes avec les personnages du Snyderverse ont été tournés pour le film Flash , mais elles pourraient être coupées au montage en fonction des plans de DC Studios. Le montage de Flash ne serait toujours pas définitif.

Henry Cavill avait annoncé son retour en tant que Superman . Seulement, cette déclaration a été faite avant l'arrivée de Gunn et Safran, et suite à la sortie de Black Adam . Ce dernier n'aura d'ailleurs probablement pas de suite malgré l'enthousiasme de Dwayne Johnson, vu son succès tout relatif. En revanche, c'est Jason Momoa qui pourrait continuer avec DC, mais pas en Aquaman , plutôt dans une nouvelle franchise, notamment Lobo .

Si les rumeurs sur Lobo sont fondées, cela présage du types de personnages que Gunn et Safran veulent mettre en avant, c'est-à-dire des personnages DC secondaires, loin de l'image de la Justice League. Tout ces plans ne prennent en tout cas pas en compte un possible succès du prochain Shazam ou de Blue Beetle.

Bref, encore beaucoup d'incertitude sur cet univers DC interconnecté qui devrait arriver. Le seul terrain réservé auquel n'ont pas accès Gunn et Safran serait l'univers Batman développé par Matt Reeves, qui prévoit une suite à The Batman et deux séries TV dérivées. Affaire à suivre !