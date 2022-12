Moins de films et de séries pour Disney

Si vous avez suivi un peu l'actualité de Disney ces derniers temps, vous savez que Bob Chapek a été poussé vers la sortie pour faire revenir au poste de PDG Robert Iger. Les raisons n'ont pas été précisées, mais cet évènement semble montrer une volonté de changement de stratégie. Ce sentiment est renforcé par le rapport annuel de The Walt Disney Company pour 2022 (bien qu'on ne sache pas si Iger a eu un rôle dans la publication de ce rapport).

Dans celui-ci, selon le site The Direct, il est indiqué que durant le troisième trimestre 2022, plus d'un milliard de dollars a été perdu par le segment direct-to-consumer. Cette partie de l'activité concerne Hulu, ESPN+ et, bien sûr, Disney+. Il est précisé que ce constat était dû en partie à une perte plus élevée chez Disney+, malgré un nombre d'abonnés fort de 164 millions.

En soi, les pertes sont une chose, mais elles auront des conséquences sur les plans de 2023. L'entreprise pévoit de baisser considérablement le nombre de titres produits par ses studios, et cela concerne bien évidemment Marvel. Dans le rapport de 2021, Disney prévoyait de sortir 50 titres incluant des films et des séries TV pour le cinéma et/ou les plateformes de streaming sur l'année fiscale 2022. Pour 2023, seulement 40 sont prévus, soit une baisse de 20% de la production.

En revanche, c'est la division Disney's General Entertainment qui va prendre le relais, avec des programmes ABC Signature, Disney Television Animation et FX productions. Disney émet la volonté d'y produire 270 programmes, contre 145 l'année dernière. L'entreprise cherche donc à équilibrer sa production entre les plateformes de streaming et des moyens plus conventionnels.

Ces changements ne sont pas vraiment étonnants au vu des résultats et de l'arrivée d'Iger, mais il semble que Disney revoit les ambitions de Disney+ à la baisse. Il est difficile d'imaginer aujourd'hui que la plateforme de streaming soit encore au centre de la stratégie de Disney. Le baisse de production sur la plateforme n'est d'ailleurs pas forcément une mauvaise chose, notamment si seuls les projets plus intéressants voient le jour.