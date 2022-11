[Review VF] Blade Runner 2029 tome 3

Delcourt ne perd pas de temps et aura finalement sorti les trois tomes de la série Blade Runner 2029 en 2022. Vous pouvez retrouver la critique du tome 1 et la critique du tome 2 sur MDCU. Ils étaient très réussis, et nous allons voir ce que vaut ce tome 3.

Le comics Blade Runner joue beaucoup avec l’idée de trilogie. Comme pour la série précédente, ce tome 3 est donc le dernier de Blade Runner 2029. Actuellement est publiée en VO Blade Runner 2039 qui sera la dernière série en lien avec les deux précédentes. Au final, nous aurons une grande saga de 9 tomes dans l’univers de Blade Runner. Un de ses atouts principaux est de garder la même équipe artistique tout du long. Ce tome 3 de Blade Runner 2029 est donc scénarisé par Mike Johnson et dessiné par Andrès Guinaldo.

L’héroïne, Ash, a choisi de sauver son amie, Freysa, laissant s’échapper Yotun. Ce dernier est le chef d’un groupe terroriste rebelle de replicants. L’affrontement entre Ash et Yotun est au coeur de la série, et trouve sa conclusion ici. La situation se complique car Ash est suspectée d’aider les replicants, ce qu’elle fait vraiment. Marlowe, un Blade Runner, enquête donc sur Ash.

Ce tome propose toujours une ambiance très inspirée des films, en pompant carrément certaines scènes, en réutilisant les codes, et en y transposant son histoire. La série est donc très fidèle tout en proposant une nouvelle histoire dans ce monde. Il y a notamment un lien très fort qui est fait avec le premier film, et notamment le personnage d’Eldon Tyrell. Le récit joue beaucoup avec les secrets, jusqu’à une belle révélation finale.

La réflexion sur la vie et la mort, très chère à Blade Runner, est, dans ce tome 3, un peu mise de côté pour se concentrer sur du concret et le dénouement de l’histoire. Elle reviendra cependant à la fin avec la confrontation entre Ash et Yotun. La conclusion de l’histoire est donc réussie, et pertinente.

Delcourt propose en fin d’album des bonus appréciables. Il y a une belle galerie de couvertures réalisées par différents artistes, ainsi que quelques croquis intéressants, notamment sur la conception d’une couverture et de planches.

Au final, cette série en trois tomes est globalement une réussite, comme pouvait l’être la précédente. Si vous aimez les films et voulez prolonger l’expérience, la lecture est recommandée. Les auteurs ont su saisir l’ambiance si particulière qui s’y dégage. Espérons que la prochaine série soit du même calibre, les 9 albums pourraient former une très bonne saga dans l’univers Blade Runner.