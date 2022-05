[Review VF] Blade Runner 2029 tome 2

La nouvelle trilogie Blade Runner publiée chez Delcourt atteint son deuxième tome. Il s’agit donc de la suite du tome 1 paru en début d’année, dont la critique est disponible sur MDCU.

Ce tome reprend l’histoire là où elle était laissée dans le précédent, et il vaut mieux ne pas commencer par le deux pour ne pas être trop déboussolé. Ash s’est introduite dans le camp ennemi, celui contrôlé par Yotun, un replicant qui mène une guerilla contre les humains. Le tome 1 s’était d’ailleurs terminé sur une victoire de ce dernier. Pour mettre en place son armée, Yotun a conçu un système qui permet de ramener à la vie des replicants, notamment ceux tués par des Blade Runners.

Le tome 2 étant dans la continuité du précédent, l’ambiance reste toujours aussi proche de celle des films. Le récit arrive à nous interroger sur cette société, et à nous demander qui est dans son droit. Il n’y a pas de manichéisme dans Blade Runner, et le personnage principal, Ash, en est l’exemple concret. Elle est flic, mais elle aide en cachette les replicants. Pourtant, elle se retrouve en affrontement avec Yotun et sa clique, car en tant qu’ex-blade runner, elle a tué beaucoup de replicant.

Les replicants sont très bien écrits, à la fois froids, mais ressentant parfois plus que les humains. Ce tome permet aussi de travailler un trio intéressant de personnages qui se met en place. Outre Ash, nous en apprenons plus sur sa compagne, Freysa qui se trouve avoir un lien avec Yotun. Ce dernier, peu présent dans le premier tome, se révèle dans ce tome, avec ses ambitions. Il y a aussi des interrogations qui se mettent en place, notamment sur le système de résurrection de Yotun.

Les dessins sont une grande réussite de la série, notamment grâce à ses décors travaillés et magnifiques. Avec un style réaliste, le dessin participe beaucoup à l’ambiance général du titre, et à sa proximité avec les films. Certains plans semblent même directement repris du premier film. Avec son histoire qui progresse bien, et avec la même qualité que le précédent tome, tout se met en place pour un final que l’on a hate de lire.