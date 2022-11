[Sorties Comics] Vendredi 18 Novembre

Urban Comics

Peu à peu, les pièces du puzzle s'assemblent. On en sait désormais un peu plus sur la jeunesse du capitaine Telsa, sur les années d'Andy Tavers passées au sein des Liquidateurs et sur le parcours du robot minier Foreur. Tim-21 est quant à lui toujours aux mains du chef de la Résistance Robotique, Psius, et le Dr Quon semble avoir son lot de secrets à révéler. Notamment que son mentor, le Dr Solomon, et « l'ancien robot », seraient toujours en vie...

Contenu vo : Descender #17-32

Prix : 39€