[Sorties Comics] Mercredi 16 Novembre

Panini Comics



Timothy Zahn, Steve Perry, Carlos Ezquerra, Ron Randall…



Mara Jade est belle, intelligente… et mortelle ! C’était l’assassin personnel de Palpatine, Dark Vador lui-même la tenait en haute estime ! Cependant, la mort de l’Empereur vient perturber sa dernière mission : éliminer le chef de la Nébuleuse Noire.

(Contient les épisodes US Star Wars: Mara Jade – By the Emperor's Hand (1998) 0-6, Star Wars Tales (1999) 1, 3-5, 10, 14-15, 20, 22, Star Wars: Shadow of the Empire – Evolution (1998) 1-5, Star Wars: The Jabba Tape (1998) 1 et Boba Fett – Twin Engines of Destruction (1997) 1, précédemment publiés dans Star Wars : Côté Obscur 6, Star Wars – Les Ombres de l'Empire 2 et inédits)

Prix : 26€