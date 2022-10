La chronologie des events Marvel à venir

Marvel a diffusé un graphique nous montrant la chronologie des évènements Marvel à venir pour 2022/2023. Le prochain est Avengers Assemble en novembre, dont nous connaissions l'existence.

Il sera suivi par Dark Web, le crossover entre les X-Men et Spider-Man déjà connu aussi, dont une bande annonce a été dévoilée. Il se focalisera sur les deux clones que sont Madelyne Pryor et Ben Reilly.

Nous enchainons avec 2023, et l'arrivée de X-Men: Sins of Sinister qui a été annoncé en août, dont une nouvelle bande annonce a été montrée :

Nous avons ensuite Captain America: Cold War, prévu pour le printemps 2023. On vous en parlait ici. Les events de l'été sont aussi désormais connus, avec Summer of Symbiotes, qui annonce la fête aux symbiotes ! Il devrait y avoir des visages connus, mais aussi l'apparition de nouveaux personnages. Enfin, les X-Men auront le droit à leur event : Fall of X. La phrase utilisée par M&rvel pour annoncer ce dernier est : "Les X-Men espéraient que Krakoa durerait pour toujours. Il est temps de savoir s'ils avaient raison." Donc peut-être une conclusion de l'ère Krakoa ?