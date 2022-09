Marvel dévoile la checklist pour l'event Dark Web

Après avoir été teasé et dévoilé lors de la SDCC, Marvel fourni la checklist officiel de la saga Dark Web. Cela nous permet d’apprendre que l’event se révèle assez court puisqu’il ne durera que 3 mois seulement.

Il commencera en décembre avec Dark Web #1 par Zeb Wells (Hellions) et Adam Kubert (Wolverine), puis se terminera en février avec Dark Web Finale #1 (Dawn). L’histoire principale se passe dans Amazing Spider-man toujours écrit par Zeb Wells et dessinée par Ed McGUINNESS (Avengers). Seule la série Venom servira de tie-in à l’event où le symbiote contrôlé par Eddie Brock, semble reprendre un rôle de vilain et s’allie aux manigances de Chasm (Ben Reilly) et Goblin Queen (Madelyne Pryor). Ces numéros seront réalisés par la même équipe créative depuis le relaunch, à savoir Al Ewing (Immortal Hulk) et Bryan Hitch (The Authority).

La checklist nous révèle aussi qu’on retrouvera 4 mini-séries liées au crossover :

- Dark Web: MS. MARVEL en 2 numéros par Sabir Pirzada (Marvel's Voices: Identity) et Francesco Mortarino (Power Rangers). Kamala a rejoint Oscorp en tant qu’interne, ce qui va l’amener à se retrouver mêler aux machinations de Madelyne et Ben, se retrouvant catapulté dans le Limbo (Dimension infernal contrôlé par Madelyne Pryor).

- Dark Web: X-MEN en 3 numéros par Gerry Duggan (X-men, Deadpool) et Rod Reis (New Mutants). Madelyne Pryor ayant un passé commun avec l’équipe actuel (C’est l’ex d’Havok et Cyclops, la clone de Jean Grey et la reine du Limbo, rôle qu’occuper Magik). C’est en toute logique que l'équipe se retrouve mêlée aux événements.

- Mary Jane & Black Cat par Jed Mackay (Black Cat) et Vincenzo Carratu. Les deux femmes se retrouvent coincées dans le Limbo et vont devoir s’allier pour sortir de cette dimension infernale.

- Gold Goblin, déjà annoncée à la SDCC, qui verra Osborn en quête de rédemption en essayant de devenir un Super-héros pendant cette saga.

Rendez-vous en décembre pour voir ce que peut donner cette association entre l’univers de Spider-Man et des X-men.