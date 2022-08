Le Crossover X-men Sins of Sinister arrive en 2023

Pas de repos pour les mutants à Krakoa. À peine leur participation à l’event A.X.E.: Judgment Day terminée, et alors que les X-men rejoignent le crossover Dark Web, la saga Krakoa va connaître un nouveau crossover qui promet des chamboulements avec Sins of Sinister. Comme le laisse entendre le titre, les plans de Mr. Sinister se réalisent enfin. Un nouveau monde à son image sera créé promettant une réalité déformée où la survie des X-men sera incertaine.

Pas plus de détails sur l’équipe créative ou combien de titres seront touchés, il faudra attendre octobre ou le mois prochain pour plus d’informations sur le crossover avec les sollicitations.

On peut déjà supposer que Kieron Gillen sera derrière Sins Of Sinister étant un fan de Mr. Sinister et un des architectes principaux de Destiny of X. Bleeding Cool a souligné que le numéro 1 d’Immortal X-men donne des indices sur le sujet de chaque numéro de la série. Les indices pour les numéros 10 à 12 renforcerait l’idée que Kieron Gillen soit au scénario du crossover. On peut aussi prendre en compte la couverture Foreshadowing d’Inferno #4 qui tease un destin bien sombre (et mérité) pour Mr. Sinister :

Attention Spoiler Attention Spoiler

Rendez-vous en janvier 2023 pour le début de ce nouveau crossover !