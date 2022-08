Sorties d'Aquaman 2 et Shazam 2 repoussées

Vous le savez probablement, mais il y a du mouvement chez Warner en ce moment. L'une des conséquences est la modification de dates de sorties, qui va notamment impacter les suites d'Aquaman et de Shazam . D'après The Hollywood Reporter, Aquaman and the Lost Kingdom, réalisé par James Wan, a été repoussé de plus de 8 mois, et sortira le 25 décembre 2023 au lieu du 17 mars 2023. Shazam! Fury of the Gods, quant à lui, prend la date d'Aquaman 2, et donc sortira le 17 mars 2023, alors qu'il devait arriver dans les salles en décembre de cette année.

Petite précision, il s'agit des dates américaines, mais elles correspondent aux françaises à quelques jours près. Cette annonce fait suite au tumulte actuel qui sévit sur les adaptations DC. Elle fait suite à la fin du Arrowverse, ou à l'annulation de Batgirl . Il s'agit de conséquences de l'arrivée notamment du PDG David Zaslav à la tête du groupe Warner Bros. Discovery, qui cherche à le restructurer.