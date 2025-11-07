Dwayne Johnson (The Rock) viendrait-il de tirer un trait sur DC Comics ?

Dwayne Johnson en Black Adam, non seulement c'est une TRES longue histoire mais en plus, une histoire qui ne s'est pas très bien terminée. L'acteur avait des projets, l'acteur a vu grand, l'acteur a rappelé Henry Cavill au sein d'un bateau qui était clairement en train de couler et l'acteur s'est cassé les dents. Black Adam a plongé au box-office mondial, ajoutant un encore un film du DCEU dans la catégorie des déceptions. Mais bien que cela se soit mal terminé, cela reste le passé. Qu'en est-il de l'avenir ? Disons que, visiblement, on ne va pas revoir le Rock dans une adaptation DC Comics de sitôt.

En effet, lors d'un entretien avec THR, Johnson s'est exprimé sur son expérience Black Adam. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les dernières phrases sont pour le moins surprenantes. Voici ce qu'il a déclaré :

J'ai adoré créer Black Adam. On s'est vraiment bien amusés. J'ai adoré créer ces personnages et en introduire d'autres dans cet univers. C'était génial. Je souhaite le meilleur à cet univers. Et place à la suite !

Je leur souhaite le meilleur ? Place à la suite ? On dirait bien que le Rock a tiré un trait sur les adaptations de DC Comics et en même temps... est-ce si surprenant ? Après tout, depuis quelques temps, il y a des changements dans la vie de l'acteur. Perte de muscles, le drame biographique Smashing Machine... L'acteur serait-il, tout doucement, en train de donner une nouvelle direction à sa carrière ? Moins de bagarre et plus d'acting ? Nous aurons la réponse bien assez tôt.