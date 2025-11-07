Superman de James Gunn aux Golden Globes dans la catégorie Drama

  1. Accueil
07 Novembre 2025 par Jeff 0 CBM
Des studios qui proposent des films de super-héros aux Golden Globes et compagnie, c'est la base. On peut même dire qu'ils ont leur petite réputation dans certaines catégories notamment ceux des effets spéciaux. 

Aujourd'hui, DC Studios va à l'étape suivante puisqu'ils ont également proposé Superman dans la catégorie Drama des Golden Globes. Ainsi, le film va tenter de récupérer les récompenses suivantes : "Best Motion Picture" (Drama), "Best Actor" (Drama) pour David Corenswet, "Best Supporting Actress" (Drama) pour Rachel Brosnahan, "Best Supporting Actor" (Drama) pour Nicholas Hoult, "Best Director" (Drama) et "Best Screenplay" (Drama) pour Gunn, en plus de "Best Original Song" pour "The Mighty Crabjoy's Theme" par Gunn, Eric Nally, and Devin Williams. 

Et bien sûr, avec 150 millions de dollars à travers le monde, Superman va également tenter sa chance dans la catégorie "Outstanding Cinematic and Box Office Achievement". Une catégorie qui ne date que de l'année dernière et qui est destinée à saluer les films étiquetés "popcorn" / grand public.

Superman dans la catégorie drama... James Gunn serait-il en train de faire passer un message ? Serait-il en train de dire, indirectement, que les adaptations de comics, ce n'est pas forcément que du divertissement ? Nous verrons bien.

Fiche Technique

Superman

Sortie : 09 Juillet 2025
Réalisé par
  • James Gunn
Trailers
Trailer
Synopsis

  • Superman se retrouve impliqué dans des conflits aux quatre coins de la planète et ses interventions en faveur de l’humanité commencent à susciter le doute. Percevant sa vulnérabilité, Lex Luthor, milliardaire de la tech et manipulateur de génie, en profite pour tenter de se débarrasser définitivement de Superman. Lois Lane, l’intrépide journaliste du Daily Planet, pourra-t-elle, avec le soutien des autres méta-humains de Metropolis et le fidèle compagnon à quatre pattes de Superman, empêcher Luthor de mener à bien son redoutable plan ?


