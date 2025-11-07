Superman de James Gunn aux Golden Globes dans la catégorie Drama

Des studios qui proposent des films de super-héros aux Golden Globes et compagnie, c'est la base. On peut même dire qu'ils ont leur petite réputation dans certaines catégories notamment ceux des effets spéciaux.

Aujourd'hui, DC Studios va à l'étape suivante puisqu'ils ont également proposé Superman dans la catégorie Drama des Golden Globes. Ainsi, le film va tenter de récupérer les récompenses suivantes : "Best Motion Picture" (Drama), "Best Actor" (Drama) pour David Corenswet, "Best Supporting Actress" (Drama) pour Rachel Brosnahan, "Best Supporting Actor" (Drama) pour Nicholas Hoult, "Best Director" (Drama) et "Best Screenplay" (Drama) pour Gunn, en plus de "Best Original Song" pour "The Mighty Crabjoy's Theme" par Gunn, Eric Nally, and Devin Williams.

Et bien sûr, avec 150 millions de dollars à travers le monde, Superman va également tenter sa chance dans la catégorie "Outstanding Cinematic and Box Office Achievement". Une catégorie qui ne date que de l'année dernière et qui est destinée à saluer les films étiquetés "popcorn" / grand public.

Superman dans la catégorie drama... James Gunn serait-il en train de faire passer un message ? Serait-il en train de dire, indirectement, que les adaptations de comics, ce n'est pas forcément que du divertissement ? Nous verrons bien.

Pour aller plus loin :