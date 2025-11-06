Disney+ place The Fantastic Four: First Steps dans les gros succès du box office

The Fantastic Four: First Steps est le film de Marvel Studios qui a fait le plus de recettes pour l'année 2025. Niveau critique, on est pas mal aussi notamment sur MDCU (avec un beau 4/5 de moyenne) ou sur rotten tomatoes (86%). Mais bonnes recettes ne veut pas nécessairement dire bénéfices. Si on va sur ce terrain-là, on peut même dire que la situation est déjà plus compliquée pour Marvel / Disney. Après tout, le film a beau avoir engendré 521 millions de dollars de recettes, le film en a coûté 200 millions avant l'étape du marketing.

Vu comme ça, il y a des chances pour que les studios ne soient pas réellement rentrés dans leurs frais avec The Fantastic Four: First Steps. Malgré cela, la vie continue comme on dit. Et dans le cas du film, la vie continue en streaming sur Disney+.

Et c'est là que cela devient intéressant puisque Marvel a mis en avant le film avec en commentaire "regardez le succès du Box Office dès maintenant", suite à quoi plusieurs sites internet se sont posés la question : véritable succès ou non ? Les chiffres ont été revus et la plupart des sites ont tranché : non, toujours pas ! Il y a très peu de chances que le film puisse être considéré comme étant un "succès du Box Office". Autrement dit, nous avons droit ici à une jolie phrase purement marketing afin d'inciter les gens à voir le film.