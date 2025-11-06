Disney+ place The Fantastic Four: First Steps dans les gros succès du box office

The Fantastic Four: First Steps est le film de Marvel Studios qui a fait le plus de recettes pour l'année 2025. Niveau critique, on est pas mal aussi notamment sur MDCU (avec un beau 4/5 de moyenne) ou sur rotten tomatoes (86%). Mais bonnes recettes ne veut pas nécessairement dire bénéfices. Si on va sur ce terrain-là, on peut même dire que la situation est déjà plus compliquée pour Marvel / Disney. Après tout, le film a beau avoir engendré 521 millions de dollars de recettes, le film en a coûté 200 millions avant l'étape du marketing.
Vu comme ça, il y a des chances pour que les studios ne soient pas réellement rentrés dans leurs frais avec The Fantastic Four: First Steps. Malgré cela, la vie continue comme on dit. Et dans le cas du film, la vie continue en streaming sur Disney+.
Et c'est là que cela devient intéressant puisque Marvel a mis en avant le film avec en commentaire "regardez le succès du Box Office dès maintenant", suite à quoi plusieurs sites internet se sont posés la question : véritable succès ou non ? Les chiffres ont été revus et la plupart des sites ont tranché : non, toujours pas ! Il y a très peu de chances que le film puisse être considéré comme étant un "succès du Box Office". Autrement dit, nous avons droit ici à une jolie phrase purement marketing afin d'inciter les gens à voir le film.
Avis (1)
mmat1986
il y a 5 heures
Chiffres totalement immérités d'ailleurs car FF est réellement le seul bon CBM sorti cette année mais malheureusement pour lui, il arrive dans un MCU très foireux depuis trop de phases et de produits télé tous plus baclés les uns que les autres.
contrairement à beaucoup de monde, je ne suis pas du tout optimiste pour les futurs avengers (oui je sais "ooooh ben ça alors c'est étonnant!"),
la révélation de RDJ en Fatalis en à rebuté plus d'un et même si le suit reveal avait succité un certain enthousiasme( franchement magnifique et le teasing des pouvoir mais juste WOOOOAW!)
il y a quelques temps, les possibles révélations du pourquoi RDJ est Doom dans les futurs films ont largement refroidi le peu de monde hypé (on est tout de m^me sur une incohérence scénaristique disant qu'en fait Tony Stark n'a jamais été "réel"...ça la fout très mal vu que tout une partie du MCU découle de ses actions....)