Une nouvelle série Moonstar pour janvier 2026

05 Novembre 2025
Une nouvelle série Moonstar pour janvier 2026

Vous avez bien lu ! Moonstar aura droit à une série solo dès le mois de janvier 2026. Le synopsis ? Nous l'ignorons. Les auteurs ? Nous ne les connaissons pas non plus. Comment est-ce possible ? C'est simple, cette nouvelle ne vient pas des habituelles sollicitations. D'ailleurs, il n'y a aucune série Moonstar d'annoncée si on se focalise sur ces dernières. Et pourtant, visiblement, il y a bien un titre de prévu.

La nouvelle nous vient du numéro Echo: Seeker of Truth #1 par Taboo, B. Earl et David Mack. Ce dernier, comme souvent, finit par faire la promotion de titres à venir. Et là... surprise ! Un titre Moonstar ! Visiblement, le titre est prévu pour le 28 janvier. Marvel peut donc encore l'ajouter aux sollicitations de janvier.

Pour rappel, Danielle Moonstar (également connue sous les noms de Dani Moonstar, Psyche, Mirage, Valkyrie ou simplement Moonstar) a été créée par le scénariste Chris Claremont et le dessinateur Bob McLeod pour le roman graphique *The New Mutants* en 1982, et a rejoint l'équipe des Nouveaux Mutants l'année suivante. Danielle possède, entre autres, un pouvoir psionique lui permettant de créer télépathiquement des illusions des peurs ou des désirs de ses adversaires. 

