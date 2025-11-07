Le plein d'Absolute Joker pour les covers d'Absolute Batman #15

Le mois prochain, c'est Absolute Batman #15. Et autant dire que le titre est attendu de pied ferme puisqu'il mettra en avant Absolute Joker en version monstrueuse. Pour l'occasion, une floppée de covers ont été réalisées et, sans surprise, c'est la revisite du Joker qui a été mis en avant.

Les voici :

Absolute Batman #15 sortira le 10 décembre, écrit par Scott Snyder et dessiné par Jock avec une cover principale de Nick Dragotta (le dessinateur principal de la série Absolute Batman).

