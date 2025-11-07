  1. Accueil
  2. Actualités
  3. Le plein d'Absolute Joker pour les covers d'Absolute Batman #15

Le plein d'Absolute Joker pour les covers d'Absolute Batman #15

07 Novembre 2025 par Jeff 0 BleedingCool
Le plein d'Absolute Joker pour les covers d'Absolute Batman #15

Le mois prochain, c'est Absolute Batman #15. Et autant dire que le titre est attendu de pied ferme puisqu'il mettra en avant Absolute Joker en version monstrueuse. Pour l'occasion, une floppée de covers ont été réalisées et, sans surprise, c'est la revisite du Joker qui a été mis en avant.

Les voici :

  

Absolute Batman #15 sortira le 10 décembre, écrit par Scott Snyder et dessiné par Jock avec une cover principale de Nick Dragotta (le dessinateur principal de la série Absolute Batman).

Si vous désirez vous procurer le premier tome d'Absolute Batman et soutenir MDCU par la même occasion, n'hésitez pas à passer par ce lien.

Pour aller plus loin :

 

Partagez cet article !
Ça peut vous intéresser
Dwayne Johnson (The Rock) viendrait-il de tirer un trait sur DC Comics ?

Dwayne Johnson (The Rock) viendrait-il de tirer un trait sur DC Comics ?

07 Novembre 2025

DC Comics qui vient de se faire Nexter

Superman de James Gunn aux Golden Globes dans la catégorie Drama

Superman de James Gunn aux Golden Globes dans la catégorie Drama

07 Novembre 2025

Qui ne tente rien...

Pour James Gunn, la situation est simple : il est impossible de plaire à tout le monde

Pour James Gunn, la situation est simple : il est impossible de plaire à tout le monde

06 Novembre 2025

Et il n'a pas tort

Écrire un avis

Avis (0)

Pas d'avis pour le moment.
Publicité
Facebook
Partenaire