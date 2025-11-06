Pour James Gunn, la situation est simple : il est impossible de plaire à tout le monde

Le dernier film de James Gunn, Superman, a été un succès critique et commercial. Pour autant, il a également eu son lot de détracteurs.

Dernièrement, le réalisateur et co-président de DC Studios est revenu sur ce dernier point. Selon lui, cette situation est juste... normale dans le sens où on ne peut pas plaire à tout le monde, tout simplement. C'est lors d'un post sur les réseaux sociaux qu'il s'est exprimé sur le sujet, inspiré par une vidéo de la youtubeuse Go Read Some Comics With Jenna. Voici ce qu'il a déclaré :

Super vidéo. Oui, le contenu autour de Brainiac est cool (ne lisez pas trop dans cette partie de moi que je republie), mais ce que j'adore, c'est que [la YouTubeuse Go Read Some Comics with Jenna] parle de la Flanderisation* des fans [et] de combien de fans croient qu'un aspect d'un personnage est la seule « vraie » version, généralement selon le moment où ils ont découvert les histoires (pensez à l'ovale jaune sur la poitrine de Batman, Superman tout-puissant, Wonder Woman faite d'argile) [et] comment cela pourrait potentiellement diminuer notre plaisir des histoires en dehors de ce que nous attendons.

*La flanderisation est le processus par lequel les traits essentiels d'un personnage fictif sont exagérés au cours d'une œuvre. Il est basé sur Ned Flanders qui passe, doucement, d'un voisin sympathique, gentil, généreux et religieux à... très, très religieux.

Pour résumer la chose, le co-président de DC Studios pense que les fans de super-héros, qu'ils soient hardores ou non, ont une vision bien précise des différents super-héros. Une vision, souvent, basée sur leur première rencontre avec ledit personnage. Jusque-là, rien de bien choquant. Là où cela devient plus gênant selon lui, c'est que cette vision prime sur les autres. Ainsi, le fan peut, suivant les cas, refuser toutes les versions qui ne collent pas avec sa propre vision du personnage sauf que, bien évidemment, des façons d'écrire un personnage... il y en a mille et la vision du fan n'est pas fondamentalement meilleure que les autres (sauf dans son coeur, bien sûr).

Que pensez-vous de ce point de vue ?

