Le secret de Bruce Wayne serait-il déjà en péril dans la série Batman de Matt Fraction ?

06 Novembre 2025 par Jeff 0 bc
Attention, cette news contient des informations sur Batman #3 qui vient tout juste de sortir aux Etats-Unis. Si vous ne désirez pas être spoilé, nous ne pouvons que vous conseiller de passer votre chemin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il y a peu, il avait été demandé à Matt Fraction à quel moment Tim Drake allait faire son retour au sein de la série Batman. A cela, il avait répondu Batman #3. Et effectivement, le personnage est apparu dans Batman #3. Et il n'est pas le seul puisque nous y voyons également Bernard Dowd, le petit ami de Robin. Un personnage qui pourrait bien s'avérer problématique pour Bruce Wayne et Tim Drake. En effet, Dowd n'est pas idiot. Il voit bien que Tim et Bruce rentrent dans un état pas possible à chacun de leur "bro weekends" et que deux justiciers, un adulte et un jeune homme se battent dans les rues de Gotham. Une situation qu'il n'hésite pas à exposer clairement à Bruce bien que Tim ait mentionné un simple accident de ski. 

A présent, reste à savoir comment les personnages vont réagir à cela...

