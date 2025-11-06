Superman sortira en DVD, Blu-ray et 4K dès le 19 novembre

Vous avez apprecié le dernier James Gunn / premier film du DCU ? Vous aimeriez vous le refaire ? Bonne nouvelle, le film sera disponible en support physique dès le 19 novembre. S'il vous intéresse, vous n'aurez plus qu'à choisir entre l'édition DVD (19.99€), l'édition Blu-ray (24.99€), l'édition 4K (29,99€) ou Steelblook Blu-Ray/4K (34,99€).

Peut-être un objet sympa à ajouter à votre liste de noël, qu'en dites-vous ? (si vous avez été sage, bien sûr !)

