Superman sortira en DVD, Blu-ray et 4K dès le 19 novembre

Vous avez apprecié le dernier James Gunn / premier film du DCU ? Vous aimeriez vous le refaire ? Bonne nouvelle, le film sera disponible en support physique dès le 19 novembre. S'il vous intéresse, vous n'aurez plus qu'à choisir entre l'édition DVD (19.99€), l'édition Blu-ray (24.99€), l'édition 4K (29,99€) ou Steelblook Blu-Ray/4K (34,99€).
Peut-être un objet sympa à ajouter à votre liste de noël, qu'en dites-vous ? (si vous avez été sage, bien sûr !)
Superman se retrouve impliqué dans des conflits aux quatre coins de la planète et ses interventions en faveur de l’humanité commencent à susciter le doute. Percevant sa vulnérabilité, Lex Luthor, milliardaire de la tech et manipulateur de génie, en profite pour tenter de se débarrasser définitivement de Superman. Lois Lane, l’intrépide journaliste du Daily Planet, pourra-t-elle, avec le soutien des autres méta-humains de Metropolis et le fidèle compagnon à quatre pattes de Superman, empêcher Luthor de mener à bien son redoutable plan ?
