Superman sortira en DVD, Blu-ray et 4K dès le 19 novembre

06 Novembre 2025 par Jeff 0
Superman sortira en DVD, Blu-ray et 4K dès le 19 novembre

Vous avez apprecié le dernier James Gunn / premier film du DCU ? Vous aimeriez vous le refaire ? Bonne nouvelle, le film sera disponible en support physique dès le 19 novembre. S'il vous intéresse, vous n'aurez plus qu'à choisir entre l'édition DVD (19.99€), l'édition Blu-ray (24.99€), l'édition 4K (29,99€) ou Steelblook Blu-Ray/4K (34,99€).

 

 

Peut-être un objet sympa à ajouter à votre liste de noël, qu'en dites-vous ? (si vous avez été sage, bien sûr !)

Pour aller plus loin :

 

Pour James Gunn, la situation est simple : il est impossible de plaire à tout le monde

06 Novembre 2025

Et il n'a pas tort

Pour James Gunn, la situation est simple : il est impossible de plaire à tout le monde

06 Novembre 2025

Et il n'a pas tort

Le secret de Bruce Wayne serait-il déjà en péril dans la série Batman de Matt Fraction ?

Le secret de Bruce Wayne serait-il déjà en péril dans la série Batman de Matt Fraction ?

06 Novembre 2025

Un numéro 3, un personnage et... beaucoup de questions !

Votre avis sur Suicide Squad (séance de rattrapage)

Votre avis sur Suicide Squad (séance de rattrapage)

06 Novembre 2025

Qu'en avez-vous pensé ?

Fiche Technique

Superman

Sortie : 09 Juillet 2025
Réalisé par
  • James Gunn
Synopsis

  • Superman se retrouve impliqué dans des conflits aux quatre coins de la planète et ses interventions en faveur de l’humanité commencent à susciter le doute. Percevant sa vulnérabilité, Lex Luthor, milliardaire de la tech et manipulateur de génie, en profite pour tenter de se débarrasser définitivement de Superman. Lois Lane, l’intrépide journaliste du Daily Planet, pourra-t-elle, avec le soutien des autres méta-humains de Metropolis et le fidèle compagnon à quatre pattes de Superman, empêcher Luthor de mener à bien son redoutable plan ?


