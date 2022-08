Fin de The Flash avec une saison 9 raccourcie

La prochaine saison de la série TV The Flash sera la dernière. Cette annonce nous vient de la chaine The CW, par le biais du site The Hollywood Reporter. Elle sera aussi raccourcie, car seulement 13 épisodes sont prévus. C'est la fin d'une longue ère qui avait commencé avec la série Arrow . Le dernier épisode de The Flash sera diffusé en 2023.

The CW réduit donc la voilure de ses adaptations de comics, puisque la fin de The Flash arrivera en même temps que celle de Riverdale. Il ne restera désormais que Superman & Lois et la future série Gotham Knights. Ces dernières ne semblent pas liées au Arrowverse qui semble être bien parti pour s'éteindre avec The Flash .