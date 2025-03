Déjà une mort de taille dans Absolute Flash #1

Attention, cette news contient des informations à propos d'Absolute Flash #1 qui vient tout juste de sortir aux Etats-Unis. Si vous ne désirez pas être spoilé, nous ne pouvons que vous conseiller de passer votre chemin.

S'il y a bien un titre qui était attendu cette semaine, c'est bien Absolute Flash #1 et pour cause : c'est le top départ de la deuxième vague Absolute, c'est le top départ des crossovers des univers Absolute, c'est avec Jeff Lemire au scénario mais aussi et surtout, c'est une nouvelle opportunité de briller pour Wally West.

Et autant dire que ce premier numéro a fait beaucoup parler de lui lors de sa sortie. Sur ce point, c'est donc "mission accomplie". La raison de ce ramdam ? Une mort, mais pas n'importe laquelle puisqu'il s'agit de nul autre que... Barry Allen.

En effet, univers Absolute oblige, nous avons eu droit à une nouvelle origin story. Nous avons eu l'éclair, nous avons eu le laboratoire sauf que cette fois, visiblement, cela s'est très mal passé puisque cela s'est terminé par une explosion et le squelette de Barry Allen au sol. Bien sûr, il peut y avoir un retournement de situation dans les numéros à venir. Après tout, nous découvrons un squelette avec le badge de Barry Allen . Il est donc très facile de modifier cette histoire au besoin. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, Barry est mort et Wally se sent responsable.

Voilà un premier numéro qui a le mérite de faire parler de lui (et qui nous explique aussi pourquoi on nous disait que Barry Allen serait présent dans la série mais sans jamais nous en dire plus).

De votre côté, que pensez-vous de cette décision ?