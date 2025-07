Simon Spurrier quitte The Flash au #25

Le scénariste Simon Spurrier était aux commandes de la série The Flash depuis le début de ce volume, mais après 25 numéros, il part. C'est une décision qu'il a pris seul, car il a fini de raconter ce qu'il voulait sur le personnage, et qu'il a un emploi du temps chargé avec plusieurs projets à venir, dont The Voice said kill avec Vanesa Del Rey.

Son run aura eu un petit succès, et il aura apporté beaucoup d'éléments intéressants pour le personnage. Voici ce qu'il dit en retenir :

"J'ai été heureux de pouvoir aborder certains sujets vraiment lourds, bien que de manière fugace, comme la dépression post-partum de Linda, la consommation de drogue parmi les pauvres de Central City, ou le ressentiment/l'adoration des enfants pour leurs parents. Certains soutiendront qu'un livre d'aventure comme The Flash n'est pas l'endroit pour une nourriture cérébrale sérieuse, et en effet, j'ai fait de mon mieux pour garder ces intrusions à mi-distance. D'un autre côté, nous avons aussi eu des superordinateurs à cerveau de gorille, des chevaliers lézards, Green Arrow dans un mecha Batman et l'expression ultime de la création cosmique déguisée en petit chien hirsute…"

Pour ceux qui se posent la question, The Flash #26 prévu pour octobre sera écrit par Mark Waid et Christopher Cantwell avec des dessins de Vasco Georgiev. Il sera en lien avec l'évènement DC K.O., à voir si cette équipe continuera après.