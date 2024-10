Lors du Comic Con de New York, DC a présenté un peu en détails la série Absolute Flash. Il a notamment été montré le look du super-héros adolescent Wally West et sa galerie d'ennemis réinventés.

La série est écrite par Jeff Lemire et dessinée par Nick Robles. Apparemment, les Lascars (Rogues) dans cette version ne sont pas des criminels, mais plutôt du côté de la loi. Absolute Flash #1 sortira le 5 mars 2025.