Lors du ComicsPRO, DC a distribué un aperçu des séries à venir dans l'univers Absolute. Une version numérique a aussi été mise en ligne par le site Bleeding Cool. L'occasion de découvrir quelques planches en noir et blanc d'Absolute Flash #1 de Jeff Lemire et Nick Robles, Absolute Martian Manhunter #1 (sur 6) de Deniz Camp et Javier Rodriguez et Absolute Green Lantern #1 de Al Ewing et Jahnoy Lindsay.