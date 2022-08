[Sorties Comics] Mercredi 24 Aout

Panini Comics



Jason Aaron, Jed Mackay, Kev Walker, Sara Pichelli…



Peter Parker est dans le coma et Ben Reilly est le nouveau Spider-Man ! Du côté des Avengers, l’attaque des Maîtres du Mal se poursuit et Robbie Reyes, perdu sur une autre Terre, lutte contre Crâne Noir. Et avec Kang le Conquérant, vous pourrez observer le futur de l’univers Marvel…

(Contient les épisodes US Amazing Spider-Man (2018) 78, 78.BEY et 80 (partiel), Timeless (2022) 1, Avengers (2018) 53 et Avengers Forever (2022) 2, inédits)

Prix : 20.99€