Le fameux scénariste Alan Grant est mort

Alan Grant nous a quittés à l'âge de 73 ans. Le scénariste est surtout célèbre pour ses longs runs sur Batman , Detective Comics et Judge Dredd . L'annonce a été faite par sa femme sur Facebook, pas de cause n'a été donnée, mais l'artiste aurait été malade depuis quelques temps.

Alan Grant est écossais, et commence en tant qu'éditeur à la fin des années 60. A la fin des années 70, il est éditeur chez 2000 AD, et écrit Tharg's Future Shocks, Judge Dredd , Stronium Dog, Robo-Hunter et Blackhawk. Dans les années 80, il fait partie de la vague d'auteurs britanniques qui déferlent sur les Etats-Unis aux côtés d'Alan Moore, Neil Gaiman, Garth Ennis, Dave Gibbons et Grant Morrison. Il commence son travail chez DC en 1987 sur Outcasts, puis sur Detective Comics l'année suivante.

Avec Norm Breyfogle avec qui il travaille régulièrement, il crée de célèbres ennemis de Batman , dont Anarky et le Ventriloque . Il écrit 24 numéros de Batman , une série de crossovers Batman /Judge Dredd et 82 chapitres de Batman : Shadow of the Bat, où il introduit Victor Zsasz , Amygala et Jeremiah Arkham .

Batman ne serait donc pas vraiment ce qu'il est aujourd'hui sans Alan Grant. Il a aussi beaucoup travaillé sur Lobo , pour un total de 64 numéros. Bref, l'année noire des comics continue, notamment après les décès de Neal Adams, George Pérez et Tim Sale.