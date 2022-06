Le talentueux Tim Sale nous a quittés

Le talentueux dessinateur Tim Sale est mort hier à l'âge de 66 ans. Il y a quelques jours, Jim Lee avait annoncé que l'artiste avait été admis à l'hôpital, et c'est avec tristesse que nous apprenons son décès hier.

Après avoir étudié les arts graphiques à New York, Tim Sale revient à Seattle, là où il a grandi. Sa carrière débute avec difficulté, les gros éditeurs se trouvant à New York. Il commence tout de même chez des éditeurs indépendants dans les années 80. Il dessine notamment Grendel en 1988. En 1991, il fait son premier comics chez DC, avec un scénariste qui débute dans le métier : Jeph Loeb . C'est alors une collaboration qui va durer plus de 30 ans.

Chez DC, Sale est principalement connu pour Batman : The Long Halloween et tout l'univers autour : Batman: Dark Victory et Catwoman : When in Rome. Il travaille aussi sur Superman avec Superman For All Seasons. Chez Marvel, il réimagine les origines de super-héros avec Daredevil : Yellow, Spider-Man: Blue, Hulk: Gray et Captain America : White. Si ce sont ses oeuvres les plus connues, elles ne couvrent pas tout son travail. Il est même allé faire un tour en dehors des comis en travaillant sur la série TV Heroes.

Le dessin de Tim Sale se reconnait au premier coup d'oeil. Il a su développer un style inspirant, donnant à ses récits une ambiance unique. Il manquera à nos comics, c'est certain. Après Neal Adams et George Pérez, 2022 est définitivement une année noire pour notre passion.