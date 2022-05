Le grand George Pérez est mort

Le grand George Pérez nous a quittés, il est décédé des suites de son cancer au pancréas à l'âge de 67 ans. L'homme fait partie des grands noms du comics, et a participé à la popularité de ce média. Parmi ses oeuvres, il a notamment lancé la série New Teen Titans en 1980 avec Marv Wolfman en scénariste. Les deux artistes ont donc créé Cyborg, Raven et Starfire . N'oublions pas non plus que les deux compères ont remodelé tout l'univers DC, et pas qu'un peu, avec Crisis on Infinite Earths. Pérez a ensuite relancé la série Wonder Woman avec un excellent run de 5 ans. Chez Marvel, il a travaillé notamment sur les Avengers, avec deux runs marquants.

Bien sûr, résumer sa carrière à ces oeuvres majeures n'est pas lui rendre Justice . Allant du dessin au scénario, en passant par l'encrage, l'artiste touchait à tout. Il a même créé une série, Crimson Plague, qu'il a auto-publié. Il a d'ailleurs créé le label Gorilla Comics au sein d'Image Comics. Il a dessiné le fameux crossover JLA/Avengers, et a travaillé pour l'éditeur CrossGen. Récemment, il avait dessiné une mini-série pour Final Crisis et avait aidé à la relance de Superman pour les New 52. La dernière série régulière qu'il a dessiné est Sirens, chez Boom. Après Neal Adams, le monde des comics est actuellement en berne.