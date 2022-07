[Sorties Comics] Mercredi 13 Juillet

Panini Comics

Brian Michael Bendis, Brian Reed, Jim Cheung



Ils sont les héros les plus influents de l'univers Marvel, à la tête des plus grandes équipes. Mais parfois, Tony Stark, Reed Richards, Charles Xavier, Namor, Stephen Strange et Flèche Noire savent qu'il ne suffit pas d'être un héros. Quelles terribles décisions ont pris les Illuminati ?

(Contient les épisodes US New Avengers: Illuminati (2006) 1-5, précédemment publiés dans MARVEL DELUXE : NEW AVENGERS 4)

Prix : 15.99€