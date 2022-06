[Sorties Comics] Vendredi 17 Juin

Urban Comics



Pas de note

scénariste : Stephanie Phillips - dessinateur : Riley Rossmo

Keepsake lève sa propre armée, Hugo Strange se déguise en Batman, et la ville se déchire littéralement sous la menace de l'État de terreur installé par L'Épouvantail. Pour remettre tout en ordre, Gotham peut compter sur Harley Quinn, son acolyte Kevin, et Gardener ! Bella Garten s'allie à la psychiatre pour retrouver la pièce manquante de son ancienne petite-amie, Poison Ivy, et aider à sauver la ville. Et pour affronter l'Épouvantail et Keepsake, elles auront besoin de toute l'aide possible : il est temps de rassembler les Sirènes de Gotham !

Contenu vo : Harley Quinn #7-12

Prix : 16€