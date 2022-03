[Review VF] Sonata tome 2

Sonata revient pour un second tome chez Delcourt terminant la série. Vous pouvez retrouver la critique du premier tome sur MDCU. La série est écrite par Brian Haberlin et David Hine, dessinée par Brian Haberlin et colorisée par Geirrod Van Dyke.

Ce tome 2 reprend la série là elle avait été laissée. Deux peuples s’affrontent pour vivre sur une planète, Perdita : les Rans, des pacifistes voulant vivre en harmonie avec la nature, et les Tayans, des guerriers conquérants adeptes de technologie. Ajoutez à ça la présence de divinités mourrantes, un peuple d’autochtones pris entre deux feux, et des Tayans séparatistes, et vous avez le terreau assez riche de cette série de science-fiction. Au milieu, nous trouvons notre héroïne ran, Sonata, qui cherche à trouver un sens à tout ça, et qui est proche d’un Tayan, Pau.

L’univers de Sonata est riche et intéressant, bien qu’un peu confus, surtout en début d’album. L’intrigue semble avoir du mal à savoir où elle va, et est peu passionnante. L’univers continue à se dévoiler, mais cette entrée en matière est trop lente. Heureusement, la seconde partie de l’album devient bien plus palpitante. La conclusion de toute la série s’enclenche, nous donnant enfin les réponses aux questions en suspens. Et même s’il y a peu de surprise, l’histoire s’emballe et la lecture est bien plus agréable.

Sonata présente peu d’originalité, mais offre une ambiance plutôt intéressante. Sonata et Pau sont comme Roméo et Juliette, ou pour une analogie plus comics, comme Alana et Marko dans la série Saga. L’histoire insiste beaucoup sur le fond théologique de la série, s’intéressant à l’origine de l’homme. Les dieux sont de grandes entités physiques et cosmiques, rappelant les créations de HP Lovecraft ou même Jack Kirby dans les comics. La réflexion aurait mérité d’être un peu plus poussée, pour éviter quelques longueurs, les thèmes étant ressortis un peu machinalement, sans s’y attarder suffisamment.

Le dessin de Haberlin va diviser. Son travail est clairement une proposition intéressante, et la mise en couleur est réussie. Le sujet de discorde vient de l’aspect numérique du dessin. Les planches les plus crayonnées sont les plus belles, et le design global des créatures et des dieux est très bon. Cependant, le rendu rappelle parfois les cinématiques de jeux vidéo de l’ère Playstation, voire PS2. Les mains sont disproportionnées, les positions des personnages sont rigides, et les expressions faciales limitées.

Le dessin a donc un style particulier, qui plaira ou non, et je vous recommande de feuilleter un tome avant de se lancer dans cette série. Le tome 2 contient, à la suite de la conclusion, deux récits courts, l’un montrant la formation de l’amitié entre Sonata et Treen, et l’autre s’intéressant à Pau. Un peu dispensables, ils permettent d’étoffer les personnages, tout en étant exhaustifs pour cet univers.