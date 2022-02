[Sorties Comics] Vendredi 11 Février

Bliss Comics

Peter Stanchek est un psiotique, doté depuis la naissance de pouvoirs télépathiques incommensurables. Il s’est enfui de l’hôpital psychiatrique qui le “soignait” et vit caché, accro aux drogues qui inhibent des capacités qu’il ne comprend ni ne maîtrise.

Toyo Harada, rescapé d’Hiroshima devenu milliardaire, est également un psiotique et le créateur de la mystérieuse Fondation Harbinger. Il y recrute des psiotiques latents et active leurs pouvoirs au moyen d’un procédé potentiellement mortel. Il prend Peter sous son aile, mais ce dernier apprend vite que le puissant Toyo Harada a une vision bien particulière du destin de l’humanité et est prêt à tout pour réaliser son utopie. Opposé à la brutalité de ses méthodes, Peter fuit son maître et va désormais tout faire pour détruire la Fondation Harbinger. Avec son amie Kris et des psiotiques qu’il a lui-même activés, Flamingo, Faith et Torque, ils forment les Renégats. Le conflit qui va les opposer à Harada pourrait bien décider du sort du monde…

Contient Harbinger #0, 1-25, Bleeding Monk #0, Omegas #1-3, Harbinger : Faith #0 et Book of Death : Fall of Harbinger

Prix : 49€