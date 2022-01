[Sorties Comics] Vendredi 28 Janvier

Vestron



Pas de note

La Révolution est faite. Place au futur ! ""Plusieurs villes sur Terre sont attaqués par des créatures métamorphes appelées Dire Wraith. G.I. JOE, ROM, ACTION MAN, M.A.S.K. et les TRANSFORMERS se réunissent à nouveau pour éradiquer la menace."" Prolongement de l´album événement REVOLUTION et construite à la manière d´un sérial et regroupant les personnages des lignes de jouets les plus populaires des 45 dernières années, la série REVOLUTIONARIES se joue de tous les codes en multipliant les clins d´oeil aux fans et aux collectionneurs. Cette série en 2 tomes fait le lien entre l´album REVOLUTION et le prochain grand crossover de la saga Transformers: FIRST STRIKE.

Prix : 16.95€