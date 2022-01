DC annonce la mort de la Justice League

Il y a 30 ans, DC tuait Superman dans le Superman #75, le faisant disparaitre des publications pendant presqu'une année. Pour "célébrer" cet avènement, l'éditeur américain remet le couvert : La Justice League va mourir dans Justice League #75, le dernier numéro de la série. Le scénariste Joshua Williamson sera l'architecte de ce changement, et nous promet que l'équipe ne reviendra pas trois mois plus tard. Il n'y aura plus de Justice League.

L'auteur explique qu'il avait en tête cette histoire dès Infinite Frontier #0. Elle marquera le début d'un troisième acte, dont la Dark Army sera un élément important. L'univers DC a récemment changé, avec beaucoup plus de héros plus jeunes, avec plus de diversité. C'est eux qui vont prendre la relève. L'idée est de raconter les ramifications que va provoquer la disparition de la Justice League sur l'univers.

Dans Justice League #75, Superman, Batman, Wonder Woman, Green Lantern (John Stewart), Martian Manhunter, Hawkgirl, Aquaman, Green Arrow , Black Canary et Zatanna vont partir combattre la Dark Army, mais un seul de ces personnages va en revenir pour raconter ce qu'il s'est passé. Williamson sera au scénario, Rafa Sandoval au dessin, et le numéro américain sortira le 19 avril prochain.