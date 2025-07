[Preview VO] Justice League: Dark Tomorrow

La preview Vo de Justice League: Dark Tomorrow Special #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Mark Waid et Marc Guggenheim et est dessiné par Cian Tormey. Edité par DC Comics, il sortira ce mercredi 30 juillet pour 5.99$.

APOKOLIPS EST À L'HORIZON… ET PERSONNE N'EST À L'ABRI ! Suite au crossover épique « We Are Yesterday », un mystérieux Quorum Quantique a émergé… traqué par un ennemi mortel qui ne fait pas de prisonniers. La Ligue envoie un groupe hétéroclite de héros déplacés dans le temps, comme Batman Beyond, Gold Beetle et Helena Wayne, pour combler le vide laissé par les Maîtres du Temps et sauver le Quorum de la mystérieuse menace qui élimine les voyageurs temporels un par un. Ces Legends of Tomorrow / légendes de demain sont les seules à se dresser sur le chemin de cet Armageddon chronologique en cascade, où le passé, le présent et le futur sont au bord du gouffre, dans ce spécial surdimensionné menant au prochain grand événement DC All In !