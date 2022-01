La nouvelle série X-O Manowar en financement participatif

Une nouvelle année commence pour Bliss Editions qui débute par un nouveau financement participatif consacré à la nouvelle série X-O Manowar.

Dans ce nouveau volume, accessible pour ceux qui ne connaissent pas le personnage, on retrouve Aric de nouveau sur Terre qui essaye de s'adapter au monde moderne. Voici le synopsis de ce tome pour vous donner une idée :

Arraché à son époque et lié à une armure extraterrestre invulnérable... Aric est-il vraiment le héros dont le monde a besoin ? Et comment être bien perçu de la population de New York, et du voisinage, lorsque l’on a la subtilité diplomatique d’un guerrier wisigoth du cinquième siècle ? La terrible menace qui pointe, et que seul Aric semble être en mesure d’affronter, ne va certainement pas l’aider à trouver des réponses à ces questions !