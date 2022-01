[Sorties Comics] Mercredi 12 Janvier

Panini Comics

Auteurs : Garth Ennis, Darick Robertson, Russ Braun



Retrouvez l'intégralité des sept albums de la saga The Boys (en comptant l'épilogue Chère Becky sorti en avril 2021), dans un magnifique coffret proposant en plus de nouvelles couvertures brochées et des lithographies.

(Contient les épisodes US The Boys 1-72, Herogasm 1-6, Highland Laddie 1-6, Butcher, Baker, Candlestickmaker 1-6 et Dear Becky 1-8, précédemment publiés dans THE BOYS DELUXE 1-6 et THE BOYS : CHÈRE BECKY)

Prix : 164€