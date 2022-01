[Sorties Comics] Mercredi 05 Janvier

Hi Comics



Pas de note

La dimension X s’invite sur Terre et le chaos est imminent !



Les Tortues sont de retour chez elles… mais elles ne sont pas seules. Arrachés à la Terre il y a des milliers d’années, les Tricératons sont enfin libres de regagner leur planète-mère. Et s’ils viennent en paix, la Force de Protection de la Terre leur réserve un accueil des plus hostiles. Le conflit gronde et menace de tout dévaster sur son passage…

Face à cette invasion intergalactique en plein cœur de New York, les fils de Splinter parviendront-ils à apaiser les tensions avant que le monde ne soit plongé dans le chaos d’une guerre totale ?

Prix : 15.9€